Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde Net Global Sivasspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yi konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından Sivasspor ve Bodrum FK 35'er puanda kaldı. İki takım da düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Alanyaspor'un 3 puan gerisinde kaldı. Sivasspor'un bir maç fazlası da bulunuyor.
Sivasspor gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise evinde Trabzonspor ile karşılaşacak.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
7'nci dakikada soldan hareketlenen Bardhi'nin ceza alanına gönderdiği topa gelişine Puscas vurdu, yandan auta gitti.
9'uncu dakikada sağdan köye vuruşu kullanan Rodrigues'in ortasında savunmadan seken topa Tolga kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
27'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Tolga ceza alanına yaklaşıp yerden çok sert vurdu, Kaleci Sousa'nın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
34'üncü dakikada soldan Bardhi'nin pasında ceza alanı dışından Fredy vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.
47'nci dakikada Uğur'un kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği top Koita'da kaldı. Onun sol ayağıyla volesinde top üstten auta gitti.
50'nci dakikada sağdan Koita'nın pasında Tolga'nın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.