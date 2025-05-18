Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren üç maç oynanıyor.
Haftaya bir maç fazlası ve 35 puanla 16. sırada giren Sivasspor, deplasmanda üçüncülük için yarışan Samsunspor'a konuk oluyor. Sivasspor ile aynı puana sahip ve 17. sırada yer alan Bodrum FK ise sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Haftaya 38. puanla 15. sırada giren Alanyaspor ise sahasında üçüncü sıradaki yerini korumak isteyen Beşiktaş'ı konuk ediyor.
İşte ateş hattındaki kritik karşılaşmaların canlı skorları:
Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
Bodrum FK 1-0 Trabzonspor
Samsunspor 1-0 Sivasspor