Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3864 Sokak'ta yer alan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 09.00 sıralarında yangın meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ç.A., yaşadığı evdeki halı ve perdeleri ateşe verdikten sonra kapıyı kilitledi. Durumu fark eden apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
KAPIYI KIRIP İÇERİ GİREBİLDİLER
Olay yerine gelen ekipler, içeride bulunan Ç.A.'dan kapıyı açmasını talep etti. Ç.A.'nın kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak daireye giriş yaptı. İçerideki açık ocak kapatılırken, yanan eşyalar itfaiye tarafından söndürüldü.
İFADESİ ALINACAK
Polis ekiplerince evden çıkarılan ve binanın önünde bekleyen sağlık görevlilerine teslim edilen Ç.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ve tedavisini kabul etmedi. Şahıs, durumunun sakinleşmesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.