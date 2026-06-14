Lübnan’da kırılgan yürüyen ateşkes süreci, İsrail’in başkent Beyrut’a yönelik hava saldırısıyla ağır darbe aldı. İsrailli aşırı sağcı bakanların "Dahiye sallanmalı" tehditlerinin ardından, İsrail savaş uçakları Beyrut’un güneyini ön uyarı yapmaksızın bombaladı.

APARTMAN VURULDU

Saha kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları herhangi bir tahliye veya ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesini bombaladı. Bölgede ardı ardına iki büyük patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan yoğun dumanlar yükseldi.

Lübnan resmi ajansı NNA, saldırının Dahiye'nin Gubayri Mahallesi'nde bir apartman dairesini doğrudan hedef aldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 sivil yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

ORDU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Saldırının hemen ardından yazılı bir açıklama yapan İsrail ordusu, Dahiye bölgesine yönelik hava harekatını üstlendiğini bildirdi. Askeri açıklamada, operasyonun hedefinde Hizbullah'a ait stratejik noktaların bulunduğu öne sürüldü.

TEHDİT MESAJI YAĞDI

Düzenlenen bu hava saldırısının, İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından gelen intikam çağrılarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Sabah saatlerinde Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki askeri noktalara düzenlenen 2 İHA saldırısını gerekçe gösteren İsrailli bakanlar, Beyrut'un vurulmasını talep etmişti.

29 BELDE İÇİN TAHLİYE TEHDİDİ

Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik topçu ve hava saldırıları sabah saatlerinden bu yana aralıksız devam ediyor. Saldırı hattını genişletmek isteyen İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye ve Sayda kentlerine bağlı 29 belde için yeni bir tahliye tehdidi yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Aviçay Adrai, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, aralarında Arki, Binaful, Ciba ve Kefer Fila'nın da bulunduğu 16 belde sakininden bulundukları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını; Zerariye, Harayib ve Ansar'ın da dahil olduğu 13 belde sakininden ise derhal Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etti.