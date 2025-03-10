İsrail, Gazze’de kırılgan ateşkesi uzatmaya yönelik yeni bir müzakere turu için Pazartesi günü Doha’ya bir heyet göndermeye hazırlanıyor
Bu girişim, İsrail’in Filistin bölgesine elektrik tedarikini kesmesinin ardından geldi. İsrail, geçen hafta bölgeye yönelik tüm insani yardımları da durdurmuştu.
Birleşmiş Milletler uzmanları bu kararı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Hamas, elektrik kesintisini "şantaj" olarak tanımladı.
'ŞANTAJ TAKTİĞİ'
Hamas, arabulucularla yürütülen görüşmelerde esneklik gösterdiğini ve Mısır, Katar ve ABD’nin İsrail ile süren müzakerelerdeki çabalarının sonucunu beklediğini açıkladı.
Grup, İsrail’in Gazze’ye elektrik sağlamayı durdurmasını, Filistinli militanları rehineleri serbest bırakmaya zorlamak için yapılmış bir hamle olarak değerlendirdi. Hamas yetkilileri, İsrail’in bu baskı girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet el-Rişk, yaptığı açıklamada İsrail’in kararını kınadı. “İşgal güçlerinin Gazze’nin elektriğini kesme kararını şiddetle kınıyoruz. Daha önce bölgeyi gıda, ilaç ve sudan mahrum bıraktılar. Şimdi de halkımıza ve direnişimize karşı ucuz ve kabul edilemez bir şantaj taktiğiyle baskı kurmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.