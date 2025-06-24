19 Mart'tan bu yana sürekli düşüş eğilimi gösteren Borsa İstanbul cuma günü kapanışta günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamlamıştı. 19 Mart'tan önce 10 bin 800 puanda olan BIST 100 endeksinde toparlanma üç aydır devam ediyor.
Son olarak Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle düşüş eğiliminde olan BIST 100 endeksi bugün ateşkes haberiyle yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.
Borsa İstanbul açıklamaların etkisiyle primini artırdı.
Mart ayından bu yana dalgalı ve düşüş seyri devam ederken yatırımcılar kaybetme endişesiyle satışa geçti.
Bugünkü ateşke haberlerinin ardından BIST 100 Endeksi yüzde 3.25 oranında yükselerek 9433 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi 13.653 puanla 11 Haziran'dan bu yana değer kazanan ana unsur olarak öne çıktı.