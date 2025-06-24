Küresel piyasalar, Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması yatırımcıların odağına yerleşti.

İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan gerilimler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına İran'dan karşılık geldi. İran, dün Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak bilinen Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralanma rapor edilmedi.

Söz konusu gelişmelerin ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaması pay piyasalarına pozitif yansırken, bu durum petrol fiyatlarında gerilemelere neden oldu.

ATEŞKES İYİMSERLİĞİ PİYASALARI GGÜÇLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Trump, bu savaşın yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaş olabileceğini ifade ederek, "Ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirterek, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini söyledi.

Analistler, piyasaların tam ateşkese inandığını ve bu durumun da fiyatlamalara yansıdığını söyledi. Gün içinde taraflardan gelecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, emtia piyasalarında sert hareketlerin görülebileceğini bildirdi.

GÖZLER POWELL'IN SUNUMUNDA

ABD'nin korumacı ticaret tutumunu kapsamında attığı tarife adımlarının ABD ekonomisine olası etkileri yakından takip edilirken, enflasyonist baskıların canlanabileceği endişesi ülkedeki ekonomi aktörleri tarafından yakından izleniyor.

Bugün ABD Kongresinde konuşma yapacak olan Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından enflasyonla mücadele ve faiz indirim sürecine yönelik sinyaller aranacak.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gümrük vergilerindeki artışın şu ana kadar ekonomi üzerinde beklenene kıyasla daha mütevazı bir etki yarattığını söyledi.

PETROL DÜŞTÜ, ABD ENDEKSLER, POZİTİFE DÖNDÜ

Orta Doğu'da ateşkes iyimserlikleri ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılmamasının ardından petrol fiyatları sert düştü. Dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,5 düşüşle 69,5 dolara geriledi. Yeni işlem gününde de düşüşünü sürdüren Brent petrol yüzde 1 azalışla 68,7 dolardan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,4 değer kaybıyla 66,3 dolardan satılıyor.

Tahvil piyasalarında ise alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4 baz puan azalışla yüzde 4,34 seviyesine inmesinin ardında yeni günde yatay seyrediyor.

Altının ons fiyatı da azalan risk algısının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, şu sıralarda yüzde 0,6 düşüşle 3 bin 349 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Dün New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,89 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB BAŞKANININ KONUŞMASINDA

Avrupa borsalarında dün Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, yeni günde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard'ın açıklamaları ve Orta Doğu'daki ateşkes ihtimallerine yönelik haber akışı takip edilecek.

Dün Avrupa Parlamentosunun (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında da açıklamalarda bulunan Lagarde, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Enflasyonun halihazırda orta vadeli hedefleri olan yüzde 2 civarında seyrettiğini hatırlatan Lagarde, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir biçimde kalmasını beklediklerini anlattı.

Öte yandan, bölgenin savunma yatırımlarına ilişkin gelişmelerde takip edilirken, Kanada, AB'nin ortak savunma tedarik girişimi SAFE'ye katılmak için görüşmelere başlayacak.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in sözle yönlendirmeleri de takip edilecek.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif başladı.

ASYA'DA ATEŞKES HABERİ BORSALARI CANLANDIRDI

Asya tarafında söz konusu gelişmelerin ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor. Enerji arz endişelerinin azalması ve düşen petrol fiyatları bölge endekslerine olumlu yansıdı.

Başta Çin olmak üzere Orta Doğu'dan enerji ithalatı yapan Asya ülkelerinde maliyetlerin yükselmeyeceği iyimserliği imalat sanayi aktivitesine yönelik riskleri azattı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükseldi.

TÜRKİYE'DE GÜNDEM YOĞUN

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 9.141,31 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 10.329,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 39,6150'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,6140'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

14.30 Türkiye, nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri

15.30 ABD, 1. çeyrek cari işlemler dengesi

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi

16.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell, Senato'da para politikası yarıyıl raporunu sunacak

17.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması

17.00 ABD, haziran ayı New York Fed tüketici güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi