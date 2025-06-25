ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı sonrası İsrail ve İran arasında “tam ve kapsamlı” bir ateşkes sağlandığını açıkladı. Ancak iki ezeli düşman arasında bu ateşkesin gerçekten uygulanıp uygulanamayacağı ve İran’ın nükleer programının akıbeti hâlâ belirsiz. Gerilimin düşmesiyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahı yeniden canlanırken, en hızlı tepki petrol fiyatlarından geldi.

GÖZLER TARİFELERDE

Haftanın ilk günü 78 dolara kadar tırmanarak yaklaşık beş ayın zirvesini test eden Brent petrol, ateşkes haberinin etkisiyle sert bir geri çekilme yaşadı. Hürmüz Boğazı’nın kapanmaması ve savaş ihtimalinin azalmasıyla birlikte fiyatlar günlük %4’ü aşan düşüşle 68 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Petrolle birlikte güvenli liman varlıklarında da çözülme görüldü. Altının ons fiyatı %2 düşerek 3.300 dolara, gümüş ise %2,5 kayıpla 35 dolar seviyesine geriledi. Jeopolitik baskının azalmasıyla Bitcoin tekrar yükselişe geçti ve kritik 100 bin seviyesinden 106 bin dolara kadar toparlandı.

Dolar ise ateşkes sonrası zayıfladı. Dolar endeksi (DXY) 98 seviyesinin altına inerek 1986’dan bu yana en kötü ilk yarı performanslarından birini sergiledi. Bu tablo Euro/dolar paritesini 1.16 seviyesinin üzerine taşırken, Türk Lirası üzerindeki baskının da hafiflediği görüldü. Dolar günü 39.6260 liradan, Euro 46.0330 liradan tamamladı. Küresel borsalar ise Ortadoğu’daki tansiyonun düşmesini olumlu karşıladı. Borsa İstanbul, savaş dönemindeki kayıplarını telafi ederek güçlü bir yükseliş gösterdi. Piyasalar, Ortadoğu’da çatışma riskinin şimdilik ortadan kalkmasını memnuniyetle karşılarken gözler, iki hafta içinde sonuçlanması beklenen küresel gümrük tarifesi müzakerelerine çevrildi.

ATEŞKES KALICI OLMAZSA TÜRKİYE ZORLANIR

Uzmanlara göre ateşkesin kalıcı olması durumunda petrol fiyatları yeniden 65 dolar bandına oturabilir. Mayısta 58-60 dolar seviyesinde olan petrol fiyatlarının 75 doların üzerine çıkması Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeleri zorluyor.

Korku endeksi yüzde 10 geriledi

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla korku endeksi olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi’ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanmasıyla yüzde 10’u bulan gerileme ile 17.92 seviyesine indi. Ateşkes sinyalleri kısa sürede güvenli liman talebini zayıflatıp riske dönüşü hızlandırdı. Fakat analistler, bu toparlanmanın sürdürülebilirliği için bölgedeki gerginliğin gerçek anlamda sona ermesi gerektiğini belirtiyor.