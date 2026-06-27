Hürmüz Boğazı'nda da bir ticari gemi saldırıya uğradı. TSİ saat 13:00 sularında gerçekleşen saldırı İngiltere Deniz Ticareti Operasyonlar (UKMTO) tarafından duyuruldu.

Saldırıda mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir çevre kirliliğinin rapor edilmediği aktarıldı.

Bu olayın, ABD'nin bir önceki gece düzenlediği hava saldırılarına Tahran'ın bir yanıtı olduğu öne sürüldü.

Basra Körfezi genelinde yaşanan bu gelişmeler, İran ile ABD arasında nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla yapılan geçici mutabakata rağmen bölgede yeniden gerilim yarattı.

İran, Cumartesi sabahı Bahreyn'deki ABD üslerini de hedef almıştı. İHA saldırıları Bahreyn tarafından doğrulandı.

KORİDOR KAVGASI ÇATIŞMALAR BAŞLATTI

İran, dün bir gemiyi İHA saldırıyla vurduktan sonra ABD'den sert bir karşılık geldi. Savaş uçakları, İran askeri üslerini vurdu.

ABD'nin gerçekleştirdiği gece operasyonunun, Perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan çıkmaya çalışan bir gemiye yönelik İran İHA saldırısına yanıt olarak düzenlendiği belirtildi.

UKMTO ve Umman, Cumartesi günü Hürmüz Boğazı'ndaki Umman yakınlarında yer alan bir rotayı hem giriş hem de çıkış trafiğine izin verecek şekilde genişleteceğini duyurdu.

İran, bölgedeki gemilerin kendi emirlerine uyması gerektiği konusunda ısrar etti ve sadece İran'ın seçtiği koridorlardan gemilerin geçebileceğini belirtti. Bu açıklamadan kısa süre sonra gemiler hedef alındı.

İran tarafından bırakılan mayınlar da büyük bir soruna dönüştü. UKMTO yaptığı duyuruda, bölgedeki ticari gemilere yönelik "tehdidin büyük" olduğunu vurgulayarak, denizcileri yeri belirsiz mayınlar konusunda uyardı.