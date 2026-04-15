ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerle ilgili ABD kanadından “İran ile görüşmeler devam ediyor. Ateşkesin uzatılmasını talep etmedik. Müzakerelerde tek arabulucu Pakistan'dır” açıklaması geldi.

Diğer taraftan ABD'nin İran'la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması ihtimaline karşın Orta Doğu'ya "ilerleyen günlerde binlerce ek asker göndereceği" ileri sürüldü.

Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin, İran'ı bir anlaşmaya zorlamaya çalışırken ateşkesin bozulması ihtimalini göz önünde bulundurarak "ek hava saldırıları veya kara operasyonları olasılığını değerlendirdiğini" savundu.

6 BİN ASKER BARINDAN DEV GEMİ GİDİYOR

Söz konusu askeri gelişmeler hakkında isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan mevcut ve eski yetkililer, bölgeye yönlendirilen kuvvetler arasında 6 bin asker barındıran USS George H.W. Bush uçak gemisinin ve ona eşlik eden birkaç savaş gemisinin bulunduğunu ileri sürdü.