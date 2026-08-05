İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin sürmesine ve Roma'da yürütülen 7. tur müzakerelerin ikinci gününe rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Nebatiye vilayetine bağlı Tebnin beldesindeki mezarlık musallasını hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Gün içerisinde İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Mansuri ve Mecdel Zun beldelerine de hava ve topçu saldırıları düzenlediği bildirildi. İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı başlattığını da duyurdu.

YERİNDEN EDİLENLER 1 MİLYONU AŞTI

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeyi işgal etmişti. Çatışmalar nedeniyle Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Daha sonra ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştı.

4 BİN 333’E ULAŞTI

Öte yandan, Washington'da yürütülen doğrudan temasların beşinci turunun ardından 26 Haziran'da İsrail ile Lübnan arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ise İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 333'e ulaştı.