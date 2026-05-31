İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Haçlı Seferleri döneminden kalma Beaufort Kalesi'ni ele geçirdi.

Binyamin Netanyahu hükümetinin Hizbullah'a karşı başlattığı bu yeni harekat kağıt üzerindeki ateşkesin tamamen bozulmasına yol açtı.

12. yüzyıldan kalma Haçlı kalesinin kontrolünü ele geçiren İsrail askerleri son günlerde Litani Nehri'ni de geçti.

Ordu, güney Lübnan'ın büyük bölümünü çatışma bölgesi ilan etti ve yüz binlerce Lübnanlı sivile evlerini terk etme emri verdi.

İsrail ordu yetkilileri harekat hattında askerlerinin harekette olduğunu aktardı. Yapılan resmi açıklamada operasyonun "Güney Lübnan'da operasyonel kontrolü güçlendirmek ve Hizbullah tehdidini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla tasarlandığı" söylendi.

Harekatın yakın zamanda başka bölgeleri de kapsayacak şekilde genişleyeceği belirtildi öne sürüldü.

İSRAİL İÇİN SEMBOLİK ZAFER

Beaufort Kalesi'nin ele geçirilmesi Washington'da yürütülen siyasi müzakerelerin hemen ardından gerçekleşti.

İsrail ve Lübnan askeri heyetleri Amerika arabuluculuğunda doğrudan görüşmeler yapmıştı.

Bu görüşmelerin amacı ateşkesi kalıcı hale getirmek ve Hizbullah'ı silahsızlandırmaktı. Ancak Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı bakanlar topyekun bir saldırının yeniden başlamasını talep etti. İsrail daha önce 1982 yılından 2000 yılına kadar bu kaleyi işgali altında tutmuştu.

Son çatışmalar Lübnan'da 16 Nisan tarihinde ilan edilen ateşkesten bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalar olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusu Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerini yoğun şekilde bombalarken Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerine füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırıları düzenledi.

Bu durum İsrail'in kuzey topluluklarında eğitimi ve sosyal hayatı kısıtladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Mart tarihinden bu yana İsrail saldırılarında Lübnan'da 3 bin 370'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah saldırıları ise 25'ten fazla İsrail askeri ve sivilinin ölümüne yol açtı. Bölgedeki askeri gerilim her geçen saat daha da derinleşiyor.