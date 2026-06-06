İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD insansız hava araçlarının kendi topraklarına saldırması üzerine Kuveyt ve Bahreyn'deki üsleri balistik füzelerle vurdu.

Tasnim haber ajansına göre operasyonda Kuveyt’teki Ali al-Salem hava üssü ile Bahreyn’deki ABD 5. Filosu tesisleri hedef alındı.

Devrim Muhafızları bu hamlenin Keşm Adası ve Sirik’teki kuleleri vuran Amerikan dronelarına misilleme olduğunu bildirdi.

Ordu yeni bir saldırılar durumunda yanıtın sınırlı darbelerin ötesine geçeceği uyarısında bulunarak küresel enerji piyasalarını sarsacak ve ekonomik zarar endişelerini artıracak şekilde Hürmüz Boğazı'nı petrol ile gaz sevkiyatına tamamen kapatacaklarını duyurdu.

Şubat ayında ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan bölgesel kriz karşılıklı darbelerle genişlemişti.

İran bu süreçte İsrail'i ve ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri hedef alarak Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatları aksatmıştı.

Bölgede sonradan bir ateşkes yürürlüğe girmiş olsa da diplomatik çabalar halen devam ediyor.