20 yıl oturduğu başkanlık koltuğuna 8 yıl sonra dönen Aziz Yıldırım’ın ikinci Fenerbahçe dönemi başlıyor. Yarın alınacak mazbatanın ardından start verecek olan Yıldırım ve kurmaylarını güneşli günler beklemiyor. Geçmiş dönemlerde bu durumları birçok kez yaşamış ve üstesinden gelmiş bir isim olan Yıldırım, en kısa sürede zorlukları bir kez daha atlatacağına inanıyor. Fenerbahçe’de geçmiş yönetimin gelecek gelirleri borçlarda kullanması nedeniyle şu an ciddi bir nakit açığı var. Aziz Yıldırım ve yönetimi nakit girişi yapıp, mali kaynaklar oluşturmak zorunda.

20 GÜN SÜRE VAR

Son yıllardaki takviyelerle Fener’in kadrosu şişti, patlayacak. Kiralıklardan döneceklerle futbolcu sayısı 39’a yükselecek. Bu isimlerin 19’u ise yabancı. TFF’nin 10+4 yabancı kuralı da dikkate alındığında Yıldırım’ın ciddi bir temizlik operasyonu yapması şart. Yüksek maaş alan futbolcularla görüşecek olan sarı-lacivertlilerin başkanı, yeni sezonun açılacağı 25-26 Haziran’a kadar operasyonu gerçekleştirmeli. Ve yapılacak transferler... Yıldırım, şampiyonluk hedefinde direkt takıma katkı yapacak isimlere yönelecek. Dünya Kupası nedeniyle transfer görüşmeleri bir hayli zorlu geçecek.