Gökhan Özoğuz, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Athena grubunun solisti, Galatasaray–Fenerbahçe derbisi üzerinden Galatasaraylıların bestesine dair değerlendirmelerde bulundu.

''BUNLAR OLMADAN FUTBOL OLMAZ''

Tribün atmosferine değinen Gökhan Özoğuz, “Aslantepe’nin içinde kimsenin küfür etmediğini düşünebilir miyiz? Uğur Dündar’a, bana yapılan besteler var… Benim için şeref. Ben futbolu böyle seviyorum. Galatasaray tribününden de gelir, Beşiktaş’tan da Trabzon’dan da… Fenerbahçeliler yazar, diğerleri söyler. Yoksa oturup çekirdek çitleyelim. Bunlar olmadan futbolun keyfi yok” ifadelerini kullandı.





''DEPLASMANDA DERBİYE GİTMEDİYSE...''

Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen sanatçı, futbolun bir tutku olduğunu vurgulayarak, “Bir taraftar hayatında bir kez bile deplasmanda derbiye gitmediyse futbolu tam yaşamamıştır” dedi.

''GALATASARAY ÇOK İYİ FUTBOL OYNUYOR''

Öte yandan Galatasaray’ın oyununu da değerlendiren Gökhan Özoğuz, “Galatasaray çok iyi futbol oynuyor. Derbide meşaleler atıldığında ben orada bile değildim. Futbolda şiddet çok korkunç bir şey...” şeklinde konuştu.