Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Üsküdar Belediye Meclisi’nde, CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi.

4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Seçimin ardından AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamalarda bulundu.

'KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE SESLER VAR'

Özdemir, "Tabii şöyle bir durum oldu, üçüncü turda meclis üyelerinin iradesi sandığa yansıdı ve 23 meclis üyesinin, 17'si AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi + 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey'den yana oldu. 27 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin 6'sı oy vermeyerek 21 oy Sibel Tan Çetinkaya Hanımefendiye verildi. Tabii sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Sonrasında, amacının ne olduğu belli olacak şekilde bir ara verildi. Normal şartlarda bu toplantının ara verilmeksizin nihayete ermesini gerektiren bir ortam varken, herhangi bir taşkınlık ve ara vermeyi gerektirecek bir durum yokken meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla 10 dakikalık bir ara verildi. Sonrasında hemen aşağıda bulunan arkadaşlarımız bunlara şahit oldu, hatta kamera görüntüleri ve seslerin olduğunu gördük. Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan Yeni Parti'nin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti. Baskı ve tehditle oradaki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu. Biz bunlara şahit olduk, bunların kayıtları ve görüntüleri var. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adaletine güveniyoruz. Burada meclis üyelerinin hür iradesinin net bir şekilde sandığa yansıması için tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağımızı özellikle ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

KAVGA ÇIKTI

Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçmek için toplanan belediye meclisinde gerginlik yaşandı. İlk iki turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya önde çıkarken, üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti, oturumu yöneten divan sonuca itiraz ederek üçüncü turu bitirdi ve dördüncü tura geçilmeden önce 10 dakika ara verdi.

CHP SIRALARINDAN AKP'YE OY GİTMİŞ OLABİLİR

Sözcü Muhabiri Nedim Bayhan Üsküdar Belediyesinden yaşananları şu sözlerle aktardı:

3. turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oy aldı. AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. 5 oy geçersiz sayıldı.

Bu 5 oyun 4'ü Gültekin adına atıldığını biliyoruz, 1 oyun ise Sibel Tan Çetinkaya adına atıldığını biliyoruz.

Seçim başlamadan önce Cumhur İttifakı'nın meclis salonundaki koltuk sayısı 17'ydi. Bunun altını çizelim: 14 AKP, 3 de MHP vardı.

Dündar Ziya Gültekin'in 3. turdaki aldığı oy sayısı 18. Geçersiz sayılanlar da var, 4 oy da geçersiz sayıldı. Yani bunlara baktığımız zaman aslında geçersiz oylar eğer kabul edilseydi Dündar Ziya Gültekin'in 22 oy aldığını biliyoruz.

Bu ne demek oluyor? Yani Cumhuriyet Halk Partili sıralardan kendisine oy gitmiş olabileceği anlamına geliyor. Bunun minvalinde de 4. tura geçildiği zaman Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, kendi meclis üyeleri Hüseyin Kazan'a "Git AKP sıralarında otur" dedi. Daha sonrasındaysa burada tartışma çıktı. Daha sonrasında Kazan, CHP sıralarına dönerek sinkaflı sözler söyledi. Daha sonrasındaysa yine gerginlik burada arttı."

4. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 22 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 18 oy

3. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 21 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 18 oy

2. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 26 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 16 oy

2 oy yine geçersiz sayıldı. Seçimde üçüncü tura geçildi.

1. TUR SONUÇLARI

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya: 26 oy

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin: 16 oy

2 oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı.

Dedetaş, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış; İstanbul Valiliği ise bugün için seçim tarihi açıklamıştı.

Dedetaş cezaevinden yaptığı açıklamada, "Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım" ifadelerini kullanmıştı.