Kemer'de düzenlenen bir organizasyonda eski futbolcu Uğur Demirok ile takım arkadaşlığı yapan ve turnuvayı 4’üncü sırada tamamlayan Atiba Hutchinson, açıklamalarda bulundu.

Dört büyüklerin yeni sezonda çok iyi kadrolar kurduğunu ve heyecanlı bir sezon olacağını düşündüğünü söyleyen Atiba, “Bence çok iyi, en iyisi. Uzun zamandır gördüğüm en iyi seviye olduğunu düşünüyorum. Tabi ki sezonun henüz çok başındayız ama özellikle 4 büyükler çok iyi görünüyor. Bu yüzden çok heyecanlı bir sezon olacağını düşünüyorum. Bunun Türk taraftarlar ve Türk futbolu açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Türk futbolu sürekli daha iyi bir hale geliyor ve artık daha büyük isimler ülkeye geliyor. Bu da doğal olarak ülkedeki heyecanı artırıyor. Bunu görmek gerçekten harika" dedi.

En iyi transferleri hangi takımın yaptığı ile ilgili soru üzerine konuşan 43 yaşındaki eski futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben her zamanki gibi Beşiktaş tarafında kalıyorum. Vlahovic’i beğeniyorum, bence çok iyi bir oyuncu. Trossard da öyle. Evet, Leao da iyi. Yani dört-beş tane çok iyi oyuncu var.”

‘SALAH’IN BU ÜLKEDE OLMASI İNANILMAZ’

Beşiktaş’ın Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard’ın tecrübesiyle fark yaratacağını söyleyen Atiba, Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın da Süper Lig’de boy göstermesinin inanılmaz bir durum olduğunu dile getirdi. Atiba, şu ifadeleri kullandı:

“Bence Trossard, tecrübesiyle Beşiktaş’a çok fazla kalite katacak. Premier Lig’de oynadı ve Premier Lig şampiyonluğu kazanarak geldi. Bu yüzden bunun kulüp için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama evet, sizin de söylediğiniz gibi, Mohamed Salah da burada ve bu ülkede olması inanılmaz. Üstelik kendisi hala çok yüksek bir seviyede oynuyor. Bu yüzden bunu görmek harika.”

Italiano'nun oyun tarzının Beşiktaş ve taraftarlar için umut verici olduğunu söyleyen Atiba, sözlerini şöyle tamamladı: “Bence takım iyi durumda. Çok yüksek bir yoğunlukla, baskılı oynuyorlar. Oyunun temposu ve ritmi iyi. Takımdaki çocuklardan bunları görmek güzel. Tabi hala sezonun başındayız. Herkesi bir araya getirmeye, birlikte oynamalarını sağlamaya devam etmek gerekiyor. Herkesin aynı görüşte olması, hocanın oyun anlayışını, yöntemini kavraması gerekiyor. Ancak sezonun bu erken döneminde takım çok iyi görünüyor ve takım adına gelecek için oldukça umut verici.”