SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, PKK’nın fesih kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bir programda gözyaşlarına hakim olamadı. Özbey'in açıklamaları sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sarf ettiği sözler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Programda duygusal bir şekilde konuşan Özbey, “Allah’ın izniyle, Kürtlerin ettiği dualarla Sayın Bahçeli ayağa kalkacak demiştim. Bir an korktuk; süreç onsuz devam etseydi, belki bambaşka bir yöne gidebilirdi” ifadelerini kullandı.

Özbey’in ifadeleriyle ilgili olarak siyasi çevrelerden ya da MHP’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.