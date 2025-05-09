Türkiye'nin büyüyen döviz açığını kapatması gerektiği sık sık dillendirilirken hemen her alanda yüksek ithalat devam ediyor. Bunun bir örneği de atık kağıt sektöründe yaşanıyor. Türkiye'de 2023’de 1.16 milyon ton atık kağıt ithal edilirken, bu rakam 2024'te 1.5 milyon tona çıktı. Türkiye'nin atık kağıt ithalatında ilk sırayı yüzde 24'lük pay ile yine İngiltere alırken, onu yüzde 23'lük pay ile Irak takip ediyor. Yıllardır Avrupa'nın çöplüğü olmakla eleştirilen Türkiye, artık Ortadoğu'dan bile atık ithal eder hale geldi.

DENETİM VURGUSU

Buna karşın Türkiye'deki yayın sektörü atık kağıtlarını satamamaktan yakınıyor. Türkiye'nin kağıt fabrikası SEKA'nın satılmasıyla birlikte dövizle kağıt alan yayın sektörü, yüksek maliyetini önemli bir gelir kalemi olan hurda kağıtla rahatlatmak istese de ithal hurda kağıt piyasayı domine ediyor. Yurt içinde zor koşullar altında yayın hayatına devam eden gazete, dergi ve yayın evleri ise, "depolarımız atık kağıtlarla doluyken geri dönüşüm firmalarının ithalat sevgisi bitmiyor" dedi. Sektörde, bakanlığın konuyla ilgili uyarılarına ve yüzde 50 ithalat sınırına rağmen kağıt geri dönüşüm firmalarının, neredeyse ihtiyaçlarının tamamını, ithalattan karşıladığı belirtiliyor ve denetim eksikliği vurgusu yapılıyor.