İspanya'nın güneyinde rekor sıcaklıklarla mücadele eden Sevilla ve Kurtuba kentlerinde, aşırı ısınma nedeniyle yumuşayan ve araç trafiğinde deforme olan asfalt yollar için ezber bozan bir yöntem uygulamaya konuldu. Bazı belediyeler kentsel altyapıyı korumak amacıyla kimyasal sertleştiriciler yerine restoranlardan toplanan atık kızartma yağlarını özel bir işlemden geçirerek yollara püskürtmeye başladı.

ERİYEN ZİFTİN KİMYASINI YENİDEN DÜZENLİYOR

Yaz aylarında yüzey sıcaklığı 65 dereceyi bulan asfalt, ziftin genleşmesiyle esnekliğini kaybedip çatlıyor ve araç lastiklerine yapışarak tehlike saçıyor. Bir üniversitenin Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ortak yürütülen projede, bitkisel atık yağların, ziftin bozulan kimyasal yapısını stabilize ettiği tespit edildi. Özel bir püskürtme aracıyla asfalt yüzeyine ince bir katman halinde uygulanan geri dönüştürülmüş yağ solüsyonu, yolun elastikiyetini korumasını sağlarken sıcak havada yumuşamasını ve çatlamasını engelliyor.

ATIK YAĞLAR ÇEVRE DOSTU YOL KORUYUCUSUNA DÖNÜŞÜYOR

Proje koordinatörlerinden Mateo Benitez, yöntemin hem çevresel hem de ekonomik boyutuna dikkat çekerek, "Aşırı sıcaklar asfalt altyapımıza her yıl milyonlarca avroluk zarar veriyor. Kanalizasyona döküldüğünde sudaki yaşamı tehdit eden atık yemek yağlarını toplayıp tesislerimizde biyolojik reçineye dönüştürüyoruz. Bu karışım asfalta uygulandığında yüzeyde koruyucu bir kalkan oluşturuyor ve yolun kullanım ömrünü uzatıyor” dedi.

DİĞER BÖLGELER DE PROJEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Pilot bölge olarak seçilen otoyol bağlantılarında ve otobüs güzergahlarında elde edilen başarılı sonuçlar, diğer eyaletlerin de dikkatini çekti. Yöntem, hem kentsel atıkları değerlendirmesi hem de bütçeye yük getirmemesi nedeniyle sürdürülebilir altyapı çözümleri arasında gösteriliyor.