Colorado'da geri dönüştürülmüş lastik, kil, alüminyum kutu ve cam şişeler kullanılarak inşa edilen ekolojik malikane emlak piyasasında satışa çıkarıldı. Yaklaşık 2,76 hektarlık geniş bir arazi üzerinde yer alan mülkün satış fiyatı 1 milyon 274 bin 900 dolar olarak güncellendi.

Sürdürülebilir gayrimenkul kategorisindeki yapı, alışılmışın dışındaki inşaat teknikleri ve enerji verimliliği çözümleriyle Amerikan gayrimenkul sektöründe yoğun dikkat çekiyor. Emlak şirketinin verilerine göre, mülk sahipleri tarafından 1994 yılında satın alınan arazideki inşaat çalışmaları yaklaşık üç yıl sürdü.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EVİN YAPIMINDA HANGİ MALZEMELER KULLANILDI?

Konutun inşasında 1.500'den fazla geri dönüştürülmüş otomobil lastiği, cam şişeler, kil ve yaklaşık 11 bin adet alüminyum kutu kullanıldığı açıklandı. İşçiliğinin yüzde 90'ı bir çift tarafından kendi elleriyle gerçekleştirilen bu 4 yatak odalı ve 3 banyolu yapı, literatürde "toprak ev" mimarisi olarak tanımlanıyor.

Binanın taşıyıcı duvarlarının 60 ila 75 santimetre kalınlığında olduğu ve tamamen kil dolgulu lastiklerden meydana geldiği belirtildi. Yapıda geri dönüştürülen bu malzemelerin birleşimi, yüksek ısı kütlesi sağlayarak ev içi sıcaklığın yıl boyunca klima veya ek ısıtıcı olmadan 18 derecede sabit kalmasına olanak tanıyor.

YAPININ İÇ MEKAN TASARIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yaklaşık 414 metrekarelik kullanım alanına sahip olan taşınmazın iç mekanlarında açıkta bırakılmış ahşap kirişler, kütük tavanlar ve kalıplanmış toprak zeminler bulunuyor. Pasif ve aktif güneş enerjisi sistemleriyle desteklenen konutta, telefonla kontrol edilebilen yağmur sensörlü akıllı pencereler ve beş adet çatı penceresi yer alıyor.

Estetik açıdan özgün mozaikler ve yılın aylarını temsil eden 12 adet mandala motifiyle donatılan yapının dekorasyon çalışmaları tamamlandı. Ana yatak odasında çift gardırop ve taş kaplı küvet yer alırken, mutfak bölümünün hazırlık, kiler ve yemek alanı olmak üzere üç bağımsız kısımdan oluştuğu bildirildi.

DOĞAL YAŞAM ALANININ BAKIMI VE KULLANIM ŞARTLARI NASILDIR?

Malikane arazisi içerisinde iki araçlık garaj, köpek çitleri, yapay gölet ve at tesislerinin yanı sıra ısıtmalı ekipman barınağına sahip gelişmiş bir ahır alanı barındıyor. Emlak danışmanları, mülkün doğayla doğrudan bağ kurmak isteyen alıcılar için bir inziva noktası veya deneyim odaklı kiralama alanı olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Geleneksel yapılardan farklı olarak bu ekolojik konutun bakımı için özel kuralların uygulanması gerektiği uyarısı yapıldı. Kil duvarların su lekelerinden korunması için nemli bez yerine kuru temizleme yapılması, kalıplanmış toprak zeminlerin ise yüzey dayanıklılığı için düzenli olarak yağlanması gerektiği vurgulandı.