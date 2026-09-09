Bilim insanları, yengeç ve karides kabuklarından elde ettikleri kitosan maddesini kullanarak 1000'den fazla şarj döngüsünde yüzde 99,7 verimlilik sağlayan yeni bir pil geliştirdi. Bu yöntem, geleneksel çinko pillerde kısa devreye yol açan dendrit oluşumunu engelleyerek çevre dostu ve yüksek kapasiteli bir depolama çözümü sunuyor.

DENİZ ATIKLARI PİL TEKNOLOJİSİNDE NASIL KULLANILDI?

Su ürünleri işlemesinden geriye kalan kabuklardan çıkarılan kitin maddesi, işlenerek esnek bir malzeme olan kitosana dönüştürüldü. Araştırmacılar, çinko iyonlarını bu malzemenin moleküler yapısına entegre ederek elektrotlar arasındaki yük transferini sağlayan jel bir elektrolit üretti.

KİTOSAN JELİ KISA DEVRE RİSKİNİ NASIL ENGELLİYOR?

Geleneksel çinko pillerin kullanımında metal yüzeyinde oluşan ve kısa devreye neden olan mikroskobik sivri uçlar (dendritler), kitin jeli sayesinde engellendi. Çinko iyonlarının jel yapısına uyum sağlaması, metalin düzgün ve homojen bir tabaka halinde birikmesine imkan tanıdı.

GELİŞTİRİLEN PİL DOĞADA NE KADAR SÜREDE ÇÖZÜNÜYOR?

Topraktaki mikroorganizmalar, pilde kullanılan kitosan jelini yaklaşık beş ay içinde tamamen parçalayabiliyor. Yapının üçte ikisi çevreye zarar vermeden yok olurken, geriye kalan çinko kısmı ise yeniden geri dönüştürülebiliyor.

UZMANLAR BU TEKNOLOJİYE NEDEN ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR?

Laboratuvar ortamında elde edilen yüksek verimlilik verilerine rağmen bazı araştırmacılar teknolojiye temkinli yaklaşıyor. Üretilen prototipin hızlı şarj performansı sergilemesine karşın, ticari ve büyük ölçekli enerji şebekelerinde gereken yıllara dayalı kararlılığı sağlayıp sağlayamayacağı belirsizliğini koruyor.