2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ederken, turnuvada mücadele eden İngiltere'de ilginç bir kampanya başladı.

GBNews'in haberine göre British Gas, İngiliz Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç'e atacağı her gol için bir müşterisine 4 bin 400 sterlin (yaklaşık 5 yıllık elektrik tüketimine denk gelen tutar) değerinde ücretsiz elektrik hediye edeceğini açıkladı.

Müşterilerin katılım için bir işlem yapmasına gerek duyulmadığını ve şirketin 18 yaşını doldurmuş hesap sahipleri arasında otomatik çekiliş yapacağı aktarıldı.

İngiltere'nin Meksika'ya karşı üç gol atmasının ardından her biri 4.400 sterlin değerinde ücretsiz elektrik kazanan 3 British Gas müşterisinin de kura ile 5 yıllık elektrik faturasının karşılandığı ifade edildi.