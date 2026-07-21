UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre Atilla Karaoğlan, 22 Temmuz Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi KF Egnatia ile Slovenya ekibi NK Celje arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

Arnavutluk'un Rrogozhine kentindeki Arena Egnatia Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Michael Fabbri, AVAR hakemi ise Onur Özütoprak olarak görev alacak.