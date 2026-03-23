Ünlü yapımcı Erol Köse'nin yaşadığı rezidansın 16'ncı katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından bazı ünlü isimlerden çarpıcı açıklamalar geldi.

Köse ile yaşadıkları sıkıntıları aktaran isimlerden biri olan şarkıcı Atilla Taş oldukça sert bir açıklama yaptı.

Köse'nin kendisine zarar verdiğini iddia eden Taş, "Ardımdan bir ton iftira attın. Milyonlarca liramı çaldın. Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın. İşimden, ekmeğimden ettin... Hakkımı helal etmiyorum. Ateşin bol olsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Seda Sayan ise geçmişte kırgınlık yaşadığını belirterek "Çok beddua etmiştim... Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…" ifadelerini kullandı.

'İLBER ORTAYLI'YI GERİ ALABİLSEK'

İrem Derici de sosyal medya paylaşımında dikkat çeken bir ifadeye yer verdi.

Derici, "Kimilerinin ölümüne milyonlar ağlar, kimilerinin ölümleri ise yaprak kımıldatmaz. Bari İlber Ortaylı'yı geri alabilsek" şeklinde paylaşım yaptı.

Rober Hatemo, "Allah günahlarını affetsin. Birçok insanın canını yaktı. 2004 yıllarında Alaçatı'da değeri bugün en az 100 milyon TL olabilecek arazim gitti. Erol Köse yüzünden bana yar olmadı" ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Nez de yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, "Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı yalnızca Allah ve biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Öte yandan Doğuş, "Kırıldığım zamanlar oldu. Yine de hakkımı helal ediyorum" açıklamasında bulundu.