İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Binlerce kişi gözaltına alındı ve yüzlerce genç tutuklandı.

Ünlü isimlerin ise bir kısmı yaşananlara sessiz kalırken, bazıları da tepkilerini açıkça dile getiriyor.

Şarkıcı Atilla Taş da X hesabından yaptığı paylaşımda önce komedyen Cem Yılmaz'a ardından da sanatçı Haluk Levent'e çattı.

Taş, Yılmaz hakkında "Ölü taklidine devam mı hocam? Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz'ın bozuk masa lambası olun!" diye yazdı.

Levent'le ilgili de şu paylaşımı yaptı: "Yaşıyon mu la hemşo? Her iyiliğe balıklama atlayan Haluk efendi, dayak yiyen gençlere kör sağır, para yok işin içinde çünkü! Plastik mermiyle kör olan çocuklar var! Yemiyo mu olm iki ses la!"