Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'la ilgili üzücü bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç kadının Mersin'de hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldığını duyurdu.

Akdağ, Sezen Taş'ın yaşadığı binanın 14. katından düştüğünü ve cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü belirtti. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

14. KATTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Burhan Akdağ, Mersin'deki bazı tanıdıklarıyla görüştüğünü ve Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin aldığı bilgilerin bu kişiler tarafından da doğrulandığını söyledi.

“SEVGİLİ ATİLLA, SANA ULAŞAMADIM”

Atilla Taş'a ulaşmaya çalıştığını ancak kendisine ulaşamadığını ifade eden Akdağ, sanatçıya “Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur” sözleriyle seslendi.

Sezen Taş'ın geride iki çocuk bıraktığını belirten Akdağ, ailenin ve çocukların mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Olayla ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Gazeteci Burhan Akdağ'ın paylaşımı şu şekilde: