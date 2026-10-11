Şarkıcı Atilla Taş'ın 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Atilla Taş'ı yakınları teselli etti. Sezen Taş'ın ölümünün ardından eski eşi Uğur Haliloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

“BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR” İDDİASINI YALANLADI

Sezen Taş ile 12 yılını paylaştığını belirten Uğur Haliloğlu, eski eşini kaybetmenin acısını yaşadığını ve günlerdir çocuklarıyla ilgilendiğini söyledi. Basında ve sosyal medyada hakkında yer alan iddialara tepki gösteren Haliloğlu, evliliklerinin 11 ay önce karşılıklı anlaşmayla ve hukuki olarak sona erdiğini belirtti.

Haliloğlu, “Boşanma aşamasındaydılar” veya “kavgalıydılar” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Öncelikle bilinmesini isterim ki; Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARI KAÇIRDI” İDDİASINA YANIT

Hakkında ortaya atılan “Çocukları kaçırdı” iddiasını da kesin bir dille reddeden Haliloğlu, çocuklarının annelerinin vefatından önce kendi istekleri doğrultusunda kendisiyle Trabzon'a geldiklerini açıkladı.

Haliloğlu, çocuklarının pedagogların bilgisi ve yönlendirmesiyle, Sezen Taş'ın da onayı ve isteği doğrultusunda kendisiyle birlikte olduğunu belirtti.

“TEK ÖNCELİĞİM KIZIM VE OĞLUM”

Açıklamasında çocuklarının psikolojik sağlığına vurgu yapan Uğur Haliloğlu, Sezen Taş'ın yaşadığı zorluklar ve vefatına giden süreç hakkında konuşmayacağını belirtti.

Haliloğlu, “Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim” dedi.

Çocuklarının bu travmatik süreci pedagoglar eşliğinde atlatabilmesi için çaba gösterdiğini ifade eden Haliloğlu, sosyal medyada ve basında yer alan iddiaların son bulmasını istedi.

Eski eşinin anısına ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini isteyen Haliloğlu, gerçeği yansıtmadığını savunduğu iddiaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını da açıkladı.



Açıklamasının tamamı şu şekildedir:





''İki evladımın annesi, 12 yılımı paylaştığım eski eşim Sezen’i kaybetmenin tarifsiz acısını ve şokunu yaşıyorum. Hayattaki en değerli varlıklarım olan çocuklarımın bu büyük travmayı en az hasarla atlatabilmesi için günlerdir sadece onlara sarılıyorum ve sessizliğimi koruyorum. Ancak, sosyal medyada ve basında yer alan, gerçeği yansıtmayan asılsız iddialar ve vicdansızca yürütülen linç kampanyası, sessiz kalmamı imkansız hale getirmiştir. ​Öncelikle bilinmesini isterim ki; Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir. "Boşanma aşamasındaydılar" veya "kavgalıydılar" şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. ​Olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen'in kendi talebiyle, çocuklarım pedagogların da bilgisi ve yönlendirmesiyle, karşılıklı görüşme sonucu tamamen Sezen’in onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a gelmişlerdir.

"Çocukları kaçırdı" şeklindeki korkunç iddialar, akıl ve vicdan sınırlarını aşan iftiralardır. Benim tek gayem, her zaman çocuklarımın güvenliği ve psikolojik sağlığı olmuştur ve olmaya devam edecektir. ​Sezen’in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annelerinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır. Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim.​Şu an tek önceliğim, annelerini çok trajik bir şekilde kaybeden kızımın ve oğlumun bu süreci pedagoglar eşliğinde olabildiğince sağlıklı atlatmasıdır. Acımızı yaşayamadan maruz kaldığımız bu haksız saldırıların artık son bulmasını, evlatlarımın mahremiyetine, Sezen'in anısına ve kederli ailesinin acısına saygı gösterilmesini rica ediyorum. ​Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım''