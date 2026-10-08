Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitenin 14. katından düşerek yaşamını yitirdi.

Sezen Taş'ın ölümü sonrası Atilla Taş'ın yıllar önce katıldığı bir televizyon programında kızıyla ilişkisine dair yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

'BAN İYİ BABA OLAMADIM AMA...'

Henüz 18 yaşındayken baba olan Atilla Taş, söz konusu programda kızının çocukluk ve gençlik dönemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Taş, baba-kız ilişkisini anlatırken, "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu" ifadelerini kullanmıştı.