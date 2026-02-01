Yılın ilk ayında peş peşe ralliler ile tarihi seviyelere yükselen altın ve gümüş, cuma günü yaşanan tarihi düşüşlerle yatırımcısında büyük bir paniğe neden oldu.



Gümüş fiyatları tek gün içerisinde yüzde 30 düşüş yaşayarak son 46 yılın en kötü performansını sergilerken, birikimlerini emtia tarafında değerlendiren yatırımcılar yeni haftada neler yaşanacağını merak ediyor.

Ekonomist Atilla Yeşilada, sosyal medya hesabında paylaştığı piyasa analizinde altın, gümüş, platin ve paladyum için önemli uyarılarda bulundu.



Yeşilada, altın ve gümüş yatırımcısına seslenerek şu ifadeleri kullandı:



"Altın ve gümüşte düşüşler devam eder mi? Bence gümüşte eder çünkü gümüşün hiçbir hikayesi yok. Gümüşte 'arz eksikliği' palavrası ile bir miktar yukarı itildi fiyatlar. Şu anda piyasadaki gümüş işlemlerinin yüzde 10'u hakikaten gümüş kullanan şirketler ve onların aracıları tarafından yapılırken, yüzde 90'ı ise finansal spekülatörlerin elinden yapılıyor. Gümüş kimsenin ilgi göstermediği, altının arkasından koşan 'üvey evlat' muamelesi görmeye layık bir metal. Yüzde 90 kendime güvenle gümüşte fiyatların düşmeye devam edeceğini size garanti edebiliyorum. Aynı şey platin ve paladyum için de söylenebilir.

ALTININ YÖNÜNÜ ORTA DOĞU'DAKİ KRİZ BELİRLEYECEK



Altında ise şu anda yeni bir denge fiyatı arama dönemi başlıyor. Gelecek haftanın ilk iki günü çok çalkantılı geçebilir. Fiyatlarda çok küçük, yüzde 2 ila 3 oranında düşüşler gerçekleşebilir. Bence altının hikayesi henüz bitmedi. İran saldırısı çok ciddi bir jeopolitik risk oluşturuyor. Eğer Trump ve Netanyahu İran'a saldırırsa, İran da ABD üslerini vurarak ya da Hürmüz Boğazı'nı kapatarak buna karşılık verirse altında yeni bir parlama mümkün.



Artık altın satın almayın ama elinizdeki altını tutun. Uzun vadede altın çok kıymetli bir ürün ve herkesin portföyünde mutlaka bulunması lazım ama malın peşinden koşmayın, bırakın mal size gelsin. Altının kısa vadede prim yapmasını beklemeyin.