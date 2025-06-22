İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmaların ardından Brent petrol fiyatları aylar sonra yeniden 80 dolar bandına yaklaştı. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye'de akaryakıt grubu ürünlerini de derinden etkilerken, cumartesi günü itibarıyla benzinin litre fiyata 1,51 TL, motorinin litresine ise 3,30 TL zam yapıldı.



KORKULAN OLDU, ABD DEVREYE GİRDİ



Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından açıklamalarda bulunan ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, henüz korkulan senaryonun gerçekleşmediğini belirterek, 'ABD uçaklarından İran'a bomba bırakılması halinde petrol fiyatları 85-90 dolara fırlar' ifadelerini kullanmıştı.

Bu gece yarısı İran saati ile 02.30'da ABD'ye ait B2 uçakları İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesisini bombalarken, piyasalarda gözler pazartesi gününe çevrildi.



MOTORİN 60 LİRAYI AŞABİLİR



Yeşilada'nın kehanetinin gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarının 85 ila 90 dolar bandına fırlaması halinde, döviz ve petrol fiyatlarına endeksli olan motorin ve benzine de peş peşe zamlar gelecek.



Ekonomistler, Brent petrolün 90 dolara yaklaşması halinde Türkiye'de motorin fiyatlarının hızla 60 lirayı aşacağına dikkat çekerken, akaryakıt ürünlerinde yaşanan her türlü yükselişin enflasyonu doğrudan etkileyeceği uyarısında bulunuyor.





