Siyaset gündeminin ısındığı günlerde Merkez Bankası (TCMB) aralıkta başladığı faiz indirimlerini sürdürerek politika faizini yüzde 42.5’e çekti. Merkez’in faiz indirimlerine erken başladığını düşünen Ekonomist Atilla Yeşilada, ‘bundan sonrası çok tehlikeli’ diyerek, siyasi tartışmalara dikkat çekti. SÖZCÜ’ye konuşan Yeşilada, TÜSİAD soruşturmaları, diploma tartışmaları gibi tansiyonu yükselten gelişmelerin Türkiye’ye kazandırmayacağını söyledi ve “Böyle giderse Türkiye siyasi gerginliği kaldıramaz. Sadece ekonomik anlamda konuşmuyorum sosyal etkileri de büyük olur” dedi.

SARAY’DAN GELEN RİCA (!)

Yeşilada, “Enflasyonla dört başı mağrur bir mücadele sürdürülmek isteniyorsa yapısal reformlar gerçekleştirilmeli. Türkiye ekonomisinin daha az enflasyon üreterek, daha fazla sanayi üretimi ve daha fazla hizmetler üretmesi için adımlar atılmalı. Şu ana kadar yapılan faiz indirimleri finansal açıdan zarar değil, TL’den dövize geçmeyi tetikleyecek veya carry trade’in önünü kesecek kadar fazla bir indirim değil. Ancak bundan sonrası çok tehlikeli” değerlendirmesini yaptı. Erken seçim tartışmaları ile birlikte siyasi belirsizlikler piyasaların gündemine tam olarak girdiğinde, Merkez Bankası için kritik bir dönemece gelineceğini öngören Yeşilada, “Şu veya bu nedenlerden, seçimden dolayı enflasyon beklentileri yeniden yükselirse, Merkez Bankası’nın ‘siyasi etki’ ile mi ‘kendi başına’ mı hareket ettiğini o zaman görürüz. TCMB kararları üzerinde politik etki olduğu yönünde düşünceler sürüyor. Özel sohbetlerde Saray’dan gelen rica üzerine faiz indirildiğini düşünen yabancılar var” yorumunda bulundu.

BİR SEFERLİK SERVET VERGİSİ ŞART

Atilla Yeşilada, “Vergi reformu konuşuyoruz. Mehmet Şimşek doktor, sanatçı denetleyerek vergi toplamaya çalışıyor. Gelir Vergisi veya bir seferlik Servet Vergisi şart” dedi. Enflasyonla mücadelenin güçlü TL politikasına güvenilerek sürdürüldüğünü ve bunun sıkıntılı bir politika olduğunu düşünen Yeşilada, “Buradan çıkmak, doları serbest bırakmak zorundasınız. Ekimde turistler gidip okullar açıldığında biriken risklerin etkisi açığa çıkar. Bu nedenle siyasi baskı sürdürülemez” diye konuştu.

BUNLAR ‘İNŞALLAH’ POLİTİKALARI

Temkinli karamsarlığının iki istisnası olduğunu anlatan Atilla Yeşilada, ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı Avrupa ile yakınlaşıp Gümrük Birliği müzakerelerinin başlamasının devrim niteliği taşıyacağını, bununla birlikte Ortadoğu’daki gelişmelerle petrol fiyatlarının 40-50 dolara düşmesiyle cari açık ve enflasyonun kendiliğinden düşebileceğini belirtti. Yeşilada, “Ancak bunlara güvenilerek politika yapılmaz. Bunlar inşallah politikaları” açıklamasını yaptı.

‘HERKES SİYASİ BASKIDAN KURTULMAK İSTER’

Atilla Yeşilada, şöyle devam etti: “Diploma denildiğinde bu ülkede akla Cumhurbaşkanı gelir, bugünlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması konuşuluyor. Bununla ne elde edilmek isteniyor anlaşılır gibi değil. SONAR’ın son anketinde İmamoğlu’na açılan sahte diploma soruşturmasını yanlış bulanların oranı yüzde 58.3 olarak ölçüldü. ‘TÜSİAD’a açılan soruşturmayı doğru buluyor musunuz’ sorusuna yüzde 47 ‘doğru bulmuyorum’ cevabını verdi. ‘Doğru’ bulanlar ise sadece yüzde 22. Mısır’da fabrikalar kurulduğunu duyuyoruz. Bence bunun nedenlerinden biri de herkesin siyasi baskıdan kurtulmak istemesi. ‘AKP’liyim, beni etkilemez’ diye bir şey de yok. Ekonomide herkesin en çok korktuğu şey devletin malınıza el koymasıdır. Bunu bir günde görmeyiz. Özellikle orta ve küçük ölçekli şirketlerin ya yatırımları ertelediğini duyarız ya da yurt dışına taşıdıklarını duyarız. Tansiyon bir gecede götürür haberiniz bile olmaz, buna benzer.”