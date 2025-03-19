Yunanistan’ın başkenti Atina’nın belediye başkanı Haris Doukas “Ekrem Arkadaş” yanındayız diyerek göz altına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı gönderdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından uluslararası destek mesajları gelmeye başladı.
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Belediye Başkanı Haris Dukas sosyal medya mesajından İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşırken “Ekrem arkadaş yanındayız, Seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanması ve yerine atanmış birinin getirilmesi demokrasiye ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.
Dukas’ın paylaşımı Yunanistan medyasında geniş yer aldı.