Atina, Ankara'nın Mavi Vatan yasasının geçirmesi ve Fethiye-Kaş deniz parklarını duyurmasının ardından Ankara'ya meydan okudu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'dan gelen açıklamalara yanıt vererek "Ege'deki egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını" duyurdu.

Turizm Özel Arazi Kullanım Çerçevesi'nin duyurulmasından bu yana geçen 12 günlük süre zarfında Türkiye'yi "uluslararası hukuka göre yasa dışı talepler yapmakla" suçlayan Bakanlık Ege'de hakimiyet ilan etti.

EGE'DE KÜSTAH MEYDAN OKUMA

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasındda , "Ülkemiz, Uluslararası Hukuk çerçevesinde Ege Denizi'ndeki haklarını, çıkarlarını ve endişelerini koruma kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerine Yunanistan'dan saldırgan bir karşılık geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın ilan ettiği parkları "hiçbir hukuki dayanağı olmayan revizyonist tezlerdeki ısrarı" olarak yorumladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün ilgili çerçeveye ilişkin beyanı hakkında yapılan açıklamada, söz konusu MSB açıklamasında "temelsiz, tamamen kabul edilemez ve çürütülebilir bir dizi iddia içermektedir" değerlendirmesi yer aldı.

Metinde, "Ege'deki egemenlik statüsü son derece açıktır. Yunan egemenliği, uluslararası sözleşme metinleriyle açık ve kesin olarak tanımlanmıştır ve tartışmaya açık değildir. Başka her türlü yaklaşım Uluslararası Hukuka aykırıdır ve buna uygun bir tepki görecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ,"Türkiye'nin Ege'deki enerji faaliyetleri başta olmak üzere tüm süreçlerde söz sahibi olma hedefini sürdürdüğü" kaydedildi.

MSB AÇIKLAMASI ENDİŞE YARATMIŞ

Bu kararlılık vurgusunun Milli Savunma Bakanlığı tarafından dile getirilmiş olması, Atina'da sözlü düzeydeki tepkinin yanı sıra sahada da bir müdahale hazırlığına işaret edebileceği şeklinde yorumlandı.

Diplomatik bir kaynak, bu durumun Yunan tarafınca "fark edilmeden geçmediğini" belirtti.

Açıklamada, iki ülke arasındaki tek uyuşmazlığın Uluslararası Hukuka uygun olarak kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırılması olduğu ve Yunanistan'ın diyalog ile iyi komşuluk ilişkilerini desteklediği yinelendi.