Suç şebekelerine bulaşan Türk vatandaşlarının artan faaliyetleri Yunanistan’ı alarma geçirdi. Atina sınır dışı etme süreçlerini hızlandırdı.

Ülkedeki Türk mafyası tarafından gerçekleştirilen infazlar, soygunlar ve diğer ciddi suç eylemlerindeki artış, büyük endişeye neden oldu.

YENİDEN İNCELENİYOR

Onlarca Türk mültecinin iltica statüsü iptal edilmeye suça karışanlar sınır dışı edilmeye başlandı. Şu ana kadar ulusal güvenlik gerekçesiyle ondan fazla iltica statüsü iptal edildi.

Göç ve İltica Bakanlığı ile Vatandaşı Koruma Bakanlığı tarafından Yunanistan’a sığınmacı olarak gelen yüzlerce Türk vatandaşının dosyaları, suç faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle yeniden incelenmeye başlandı. İltica Dairesi ile Devlet Güvenliği arasındaki işbirliğiyle, Türk vatandaşlarından gelen her yeni talep için adli geçmiş kontrolleri zorunlu hale getirildi.