Atina’nın Meis Adası’nın güneyinde dört ülkenin katılımıyla askerî tatbikat planlaması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) deniz tabanında araştırma hazırlığı, Ankara’nın tepkisine neden oldu.

Türkiye, yayımladığı NAVTEX’lerle Yunanistan’ın bildiri yayımlama yetkisine itiraz ederken, GKRY’nin araştırma yapmayı planladığı alanın Türk kıta sahanlığında bulunduğunu bildirdi.

MEİS’İN GÜNEYİNDE ÇOK ULUSLU TATBİKAT

Atina’nın 15 Ekim’de yayımladığı NAVTEX’e göre, Meis Adası’nın güneyindeki iki ayrı bölgede bugün Yunanistan, GKRY, Fransa ve İtalya’nın katılımıyla çok uluslu askerî tatbikat yapılması planlanıyor.

Türkiye, 16 Ekim’de yayımladığı NAVTEX ile söz konusu bölgede Yunanistan’ın bildiri yayımlama yetkisine ilişkin itirazını kayda geçirdi.

Ankara’nın yaklaşımına göre, uluslararası sularda gerçekleştirilecek askerî tatbikatlarla Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve yetkilerini ihlal ettiği değerlendirilen faaliyetlerin birbirinden ayrı ele alınması gerekiyor.

TÜRKİYE, GKRY’NİN ARAŞTIRMA PLANINA İTİRAZ ETTİ

Doğu Akdeniz’deki bir diğer gelişme ise GKRY’nin Ada’nın batısında gerçekleştirmeyi planladığı araştırma faaliyetleri oldu.

Rum yönetimi, 15 Ekim tarihli NAVTEX ilanıyla 21 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında East to Med Corridor (EMC) kablo sistemi kapsamında bir araştırma gemisiyle jeofizik çalışmalar yapılacağını duyurdu.

Türkiye ise 16 Ekim’de yayımladığı NAVTEX’te, araştırma yapılması planlanan alanın Türk kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunu belirterek faaliyete itiraz etti.

GKRY’nin planını uygulamakta ısrar etmesi durumunda bölgedeki gelişmelerin, Türkiye’nin ilan ettiği tutum doğrultusunda yakından izlenmesi bekleniyor.

SAHADAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Yunanistan’ın tatbikat kapsamında bir araştırma gemisini Türkiye’nin itiraz ettiği bölgeye sokması ya da GKRY’nin araştırma faaliyetlerinde ısrar etmesi ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Böyle bir durumda bölgede konuşlanacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının nasıl bir tutum alacağı ise resmî açıklamalar ve sahadaki gelişmelere göre şekillenecek.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre diplomatik kaynaklar, Yunan medyasında tatbikatın Türkiye’ye karşı düzenleneceği veya su altı kablo faaliyetleriyle bağlantılı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaynaklar, Türkiye’nin tutumunu şu sözlerle ifade etti: “Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini her şartta muhafaza etmeye kararlıdır.”

SAVUNMA UZMANI TURAN OĞUZ’DAN DEĞERLENDİRME

Savunma Uzmanı Turan Oğuz da Yunanistan ve GKRY’nin NAVTEX ilanlarıyla duyurduğu faaliyetleri değerlendirdi.

Oğuz, eş zamanlı planlanan deniz faaliyetlerinin Türkiye ile yeni bir gerilime yol açabileceğine dikkat çekerek Ankara’nın olası bir oldubittiye izin vermeyeceğini söyledi.

Uluslararası sularda tatbikat yapılmasıyla Türkiye’nin kıta sahanlığına ilişkin hak iddia ettiği bir bölgede deniz tabanının araştırılmasının farklı konular olduğunu vurgulayan Oğuz, “Uluslararası sularda tatbikat yapabilirsiniz. Ancak deniz tabanında, Türkiye’nin kıta sahanlığına ilişkin hak iddia ettiği bir bölgede araştırma yapılması farklı bir meseledir” ifadelerini kullandı.