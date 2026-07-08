Ankara’da NATO Zirvesi yapılırken, NATO üyesi Yunanistan, İsrail ile Ege Denizi’nde tatbikata başladı. Tatbikatta İsrail ordusunun Yunan F-16’larına yakıt ikmali de yaptı.

İsrail basınında tatbikat, İsrail’in Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı geliştirdiği ittifakın ve geniş kapsamlı stratejik planın bir parçası olduğuna işaret edilerek bunun, “rastgele bir tercih” olmadığı ileri sürüldü. Yunanistan basını ise tatbikatı, “Doğu Akdeniz’de şekillenmekte olan daha geniş bir stratejik planın parçası” olduğunu ifade etti.

‘GÖZ ARDI EDİLEMEZ’

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ankara’yı uyararak, “Yunanistan’ın gerek adalar zinciri gerek ana karadaki İsrail saldırı silahlarıyla Türkiye’ye karşı donatılması ayrı bir vakıa iken hava kuvvetlerinin yoğun bir şekilde saldırı taktikleri ve havada yakıt ikmali denemeleri iki ülke hava kuvvetleri arasında Türkiye karşıtı doktrin birliğine de işaret etmektedir” dedi. Gürdeniz şöyle devam etti:

“Yunanistan bir NATO üyesi olarak İsrail ile bu tip bir tatbikatı yaparak mesajını Türkiye’ye vermiştir. Türkiye ise bu gelişmeleri göz ardı ederek ve sadece Trump‘ın vizyonundaki NATO ve küresel düzen şablonuna sadık kalarak riskli bir jeopolitik kumar oynamaktadır.”