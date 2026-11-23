Yunanistan, Türkiye'nin etki alanını genişletmesinden endişe duyarak Orta Doğu’daki varlığını genişletmek için çalışmalara başladı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina, "Türkiye'ye karşı denge oluşturmak için" Libya'da, Doğu Akdeniz'de faaliyet alınını genişletmek ve Arap ülkeleriyle işbirliğini artırmak istiyor.

Yunan yetkililere göre Ankara’nın mevcut öncelikli gündem maddelerinden birini, Suriye’deki uzun süren iç savaşta önemli deneyim kazanan bazı savaşçıların Suudi Arabistan’a gönderilmesi konusunda Suriye’yi ikna etmek.

Yunan diplomatlar ve diğer yetkililer göre Atina, Türkiye’nin bölgedeki adımlarını yakından izliyor.

LÜBNAN ZİYARETİ ENDİŞE YARATTI

Atina, Yemenli Husilerin saldırılarının hedefi olan Suudi Arabistan’a yardımcı olmayı amaçlıyor ve Türkiye ile Mekke Paktı'nı imzalayan Suudi Arabistan'la işbirliğini genişletmek istiyor.

Türkiye'nin Lübnan'daki temasları, Yunanistan'ı rahatsız etti. Bilal Erdoğan'ın Lübnan ziyareti Atina ve müttefili İsrail tarafından "Ankara'nın nüfuzunu artırması" olarak yorumlandı.

Yunan yetkililer, Ankara’nın aynı zamanda Lübnan üzerinde etki kurarak bu ülkenin deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalama kararından geri adım atmasını sağlamayı umduğunun altını çizdi.

Atina, Libya ile yapılan yeni bir Münhasır Ekonomik Alan anlaşmasını da etkisiz hale getirmek için fırsat arıyor.

ANLAŞMA YAPTIĞIMIZ ÜLKELERE ODAKLANDI

Yunanistan ise hem Suudi Arabistan’da hem de Lübnan’da halihazırda varlık gösteriyor.

Suudi Arabistan’a bir Patriot hava savunma füze bataryası konuşlandıran Atina yönetimi, Lübnan silahlı kuvvetlerine de zırhlı personel taşıyıcılar ve helikopterler tedarik ederken, aynı zamanda Lübnan ordusunun yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmayı teklif etti.

Atina ayrıca, birkaç gün önce Türkiye ile bir savunma paktı imzalayan Katar ile de daha yakın savunma ve güvenlik iş birliği geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin müttefiklerini kendi tarafına çekerek Ankara'nın diplomatik nüfuzunu kısıtlamayı planlayan Atina'nın hamleleri, şimdilik belirsiz kaldı.