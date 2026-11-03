Yunanistan'ın başkenti Atina'da kasap dükkanı işleten Yorgos Bubas, işletmesindeki Wi-Fi bağlantılı soğutucuların siber saldırıya uğradığını ve sıcaklık ayarlarının 150 dereceye getirildiğini öne sürdü. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Bubas, sabah saat 04.00'te mesaiye başladıklarında soğutucularda sorun olduğunu fark ettiklerini anlattı. Teknik servisin önce arıza şüphesiyle sorunu çözmeye çalıştığını belirten Bubas, "İki saat sonra fark ettik ki siber saldırı gerçekleşmiş. Soğutucuların sıcaklık ayarı 150 dereceye getirilmişti." dedi. Sorunun Wi-Fi bağlantısı bulunan soğutucularda yaşandığını söyleyen Bubas, benzer bir durumla yeniden karşılaşmamak için cihazların internet bağlantısını kestiklerini belirtti. AVRUPA'DAKİ SICAKLIK ARTIŞLARI DA SORUŞTURULUYOR Aralarında Belçika, Lüksemburg, İsveç, Estonya, İrlanda, Hollanda ve Finlandiya'nın bulunduğu bazı Avrupa ülkelerindeki süpermarket zincirlerinin soğutucu ve dondurucu ünitelerinde de sıcaklıkların aniden yükseldiği bildirilmişti. Bu ülkelerde olayların siber saldırı olup olmadığına ilişkin soruşturmalar başlatılmıştı.

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