Manisa Turgutlu’da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin merak eden sorular aydınlanmaya başladı. 15 yaşındaki H.O.’nun ilk ifadesinde, geçmişte Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirilen saldırıların faillerinden etkilendiğini söylediği öğrenildi. H.O.’nun, 4 Ekim 2024’te İstanbul Fatih’teki surlarda çifte cinayet işleyen Semih Çelik’i de kendisine referans aldığı belirtildi. H.O.’nun davranış bozukluğu belirtileri hakkında psikolojik araştırma yapılmadığı aktarıldı.

FİŞEKLERİ AV BAYİNDEN ALDI

Saldırganın kullandığı tüfek anneannesine kayıtlı çıktı. Yaklaşık bir ay önce bu silahla atış talimleri yapmış. Saldırı sırasında 3 fişek kullandığı ve fişekleri anneannesinden aldığı 600 lirayla av bayisinden satın almış.

Saldırgan çocuk, öğrencilerin bulunduğu bölgeye yaklaşarak hedef gözetmeden üç el ateş etti. Saçmalar öğrencilere isabet etti.

Aile üyeleri ve fişeklerin satan bayinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgular sürüyor.

Saldırgan çocuk, kız meselesi yüzünden darp edildiği için öfkelenerek bu eylemi yaptığını söyledi. Olayı araştırması için 2 mülkiye ve 2 polis başmüfettişi görevlendirildi.

Kuzenlerine anlatmış, inanmamışlar

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise H.O.’nun saldırı öncesinde kuzeniyle yaptığı konuşma oldu. İddiaya göre H.O., iki kuzeniyle atış talimi yaptıktan sonra böyle bir saldırı gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Ancak sözleri ciddiye alınmadı.

Olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı belirlenen saldırganın dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. H.O.’nun odasında Nazi sembolü gamalı haç figürlerinin yanı sıra siyasi görüşlerini yazdığı defterlerin bulunduğu da öne sürüldü.

Öğrencilerin bilinçleri açık

Manisa Valiliği, silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerle ilgili açıklama yaptı. Valilik, “6 öğrencimiz taburcu oluyor 3 öğrencimizin bilinçleri açık. Doktorlarımız tedavilerini titizlikle devam etmektedir. Öğrencilerimizin sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz” dedi.