Şarkıcı Atiye, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızı Imany’nin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini söyleyen Atiye, geniş ailesiyle birlikte oldukça hareketli bir ev hayatı sürdüklerini anlattı.

“BİZİM EVİMİZ ZATEN GÜRÜLTÜLÜ”

Yeni bebeğiyle birlikte ailelerinin daha da büyüdüğünü söyleyen Atiye, evlerindeki hayatı “kaotik” olarak tanımladı.

Ünlü şarkıcı, “Çok mutluyuz, çok şükür kızımız Imany sağlıklı doğdu” diyerek mutluluğunu paylaşırken, evlerindeki kalabalığı da anlattı.

EVDE 20 KEDİ, KÖPEKLER VE MİSAFİRLER VAR

Atiye, evlerinde 20 kedinin yanı sıra köpeklerinin de bulunduğunu belirtti. Misafirlerin geldiğinde evde nereye odaklanacağını şaşırdığını söyleyen şarkıcı, ailelerinin büyüklüğünü ise şu sözlerle anlattı:

“Bizim evimiz zaten gürültülü. Kaotik bir ev. 20 tane kedi var, köpeklerimiz var. Gelen misafirler evde neye odaklanacağına şaşırıyor. 30 kişilik bir aileyiz.”

Böylece dördüncü bebeğiyle birlikte ailelerinin daha da kalabalık hale geldiğini anlatan Atiye, hareketli ev yaşamından memnun olduğunu da ortaya koydu.