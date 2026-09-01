Pop müziğin sevilen ismi Atiye, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da hayatını birleştiren ve üç kızı bulunan ünlü sanatçı, dördüncü kızını da sağlıkla kucağına aldı. Sahne enerjisi ve hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Atiye ile eşi Erol Sebebci, ailelerine katılan yeni üyeye "İmany" adını verdi. Anne ve minik bebeğin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

KUR’AN OKUMAYA BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Doğum öncesinde özel hayatına ve annelik deneyimlerine dair samimi açıklamalarda bulunan Atiye, çocuklarını sosyal medyanın ve teknolojinin olumsuz etkilerinden korumaya gayret ettiğini vurgulamıştı. Geleneksel aile değerlerine bağlı bir yetiştirme tarzını benimsediğini belirten ünlü popçu, kızıyla birlikte Kur'an kursuna gittiğini paylaşmıştı. Bu süreçte manevi olarak büyük bir huzur bulduğunu ve Arapçasını ilerlettiğini dile getiren sanatçı, "Artık Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum, bu süreç beni son derece mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

İMANY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Atiye'nin kızına verdiği "İmany" ismi, anlamı itibarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kökeni "iman" kelimesine dayanan isim; içtenlikle inanma, gönülden bağlanma ve sarsılmaz bir güven duyma anlamlarını barındırıyor. Manevi yönü güçlü bir ad olan İmany, aynı zamanda kalpten gelen dürüstlük, sadakat ve karakterdeki doğruluğu temsil eden yapısıyla öne çıkıyor.