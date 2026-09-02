Ünlü şarkıcı Atiye, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni doğan kızı İmany ile çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçının, bebeğine verdiği isim ise takipçilerinin dikkatini çekti.

İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Özel yaşamını mümkün olduğunca gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden Atiye, dünyaya gelen kızıyla ilk karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Bebeğinin yüzünü de gösteren ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Atiye’nin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, hayranları yeni doğan bebeğiyle ilgili mutluluk mesajları da paylaştı.

KIZININ İSMİ MERAK UYANDIRDI

Paylaşımın ardından en fazla dikkat çeken detaylardan biri ise Atiye’nin kızına verdiği “İmany” ismi oldu. Daha önce üç kız çocuğu bulunan sanatçı, yeni bebeğiyle birlikte ailesini bir kez daha büyütmüş oldu.

Atiye, 2018 yılında iş insanı Erol Sebebci ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin Ferah Feza, Neva ve Lidya adlarında üç kız çocuğu bulunuyor.

Yeni bebeğinin dünyaya gelmesiyle birlikte Atiye, dördüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı.