Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik alanındaki yerleşim düzeni ve VIP bölümünde sunulan hizmetlerin fiyatları da belli oldu.
VIP MENÜ 20 BİN LİRA
Özel davetlilerin yer aldığı VIP bölümünde konuklara sunulan yemek hizmetinin bedeli, kişi başı 20 bin TL olarak belirlendi. Alkollü içeceklerin dahil edilmediği menüde; rozbif biber dolma, patlıcan soslu girit ezme, pembe sultan, havuç tarator ve ordövr tabağının yanı sıra serpme olarak bombay fasulye, pilaki, havuç salatalık kokteyl, karışık çerez, peynir tabağı, salata ile ara sıcak olarak peynirli su böreği ve içli köfte yer aldı.
Ana yemek tercihinde safranlı pilav eşliğinde hünkar beğendili süt kuzu incik veya fırında sebzeli piliç but sunulurken, menü kavun, karpuz, kirazdan oluşan mevsim meyveleri ve meyveli irmik helvası ile son buldu.