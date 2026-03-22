Adana Seyhan Merkez Park'ta 20 Mart tarihinde infial yaratan bir hayvan hakları ihlali meydana geldi. A.U. (25) ve Ö.A. (26) isimli şahıslar, arabaya bağlı olan iki atı "koşmadıkları" gerekçesiyle darbetmeye başladı.
TEKME VE SOPALARLA BAYILTTILAR
Şüpheliler, zavallı hayvana sopa, yumruk ve tekmelerle acımasızca saldırdı. Aldığı ağır darbeler sonucu sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bilincini kaybederek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların sert tepki gösterdiği o anlar, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıslardan birinin bayılan atın iplerini çözmeye çalıştığı görüldü.
ATLAR KORUMA ALTINA ALINDI
Olayın ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri A.U. ve Ö.A.’yı ikametlerinde gözaltına aldı. Şiddete maruz kalan atlar ise belediye ekipleri tarafından koruma altına alınarak hayvan barınağına sevk edildi.
MAHKEMEDEN EMSAL KARAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mahkeme heyeti, şüphelilerin rehabilitasyonu ve yaptıklarının farkına varmaları amacıyla haftanın bir günü hayvan barınağında çalışma cezası verilmesine hükmetti.