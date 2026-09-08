İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin 14 yaşındaki sanık E.Ç.'nin yargılandığı davaya bugün devam edilecek.
Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor.
Atlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü.
İlk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı.
Savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan'a yönelik çocuğa karşı öldürme, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı ise silahla tehdit ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.