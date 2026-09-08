Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9 Haziran'daki ilk duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Savcı, tutuklu sanık E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan'a karşı 'çocuğa karşı öldürme', mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ve Y.O.O.'ya yönelik ise 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemişti. KARAR BEKLENİYOR Davanın ikinci duruşması bugün saat 10.00'da başladı. Sanık E.Ç.'nin savunmasının ardından mahkeme heyetinin hükmünü açıklaması bekleniyor.

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