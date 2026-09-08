Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren adli süreçteki çocuk E.Ç. hakkında 3 suçtan toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararı verilerek, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya tutuklu E.Ç. katıldı.
Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.
Dava nedeniyle adliye önünde ve duruşma salonunun bulunduğu katta polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Adliye içinde ve dışındaki bazı vatandaşlar, ellerinde "Atlas Çağlayan için adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.
Duruşma savcısı mütalaasında E.Ç. hakkında verilecek cezada indirim yapılmadan en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.
Son sözü sorulan E.Ç. böyle olmasını istemediğini ve pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme karar vermek üzere duruşmaya 30 dakika ara verdi.
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli süreçteki çocuk E.Ç'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 14 yıl 9 ay, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etme" suçundan ise 4 ay 15 gün olmak üzere 3 suçtan toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, E.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Heyet, sanığın son sözünde pişman olduğuna yönelik ifadesinin mahkemeyi etkilemeye ve cezasında indirim uygulanmasına yönelik olduğunu değerlendirerek 3 suç kapsamında da "iyi hal indirimi" uygulamadı.