İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda kullanılan bıçağın kendisine ait olduğu iddia edilen sanığın babası hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Ocak’ta meydana gelen olayda kullanılan sustalı çakı benzeri bıçağın, cinayeti işlediği belirtilen sanık E.Ç.’nin babası Yusuf Ç.’ye ait olduğu öne sürüldü.

‘SUÇ TARİHİNDE CEZAEVİNDEYDİM’

İddianamede yer alan bilgilere göre, tanık ifadeleri doğrultusunda söz konusu bıçağın Yusuf Ç.’ye ait olduğu değerlendirilirken, sanık suçlamaları reddetti. İfadesinde suç tarihinde cezaevinde bulunduğunu belirten Yusuf Ç., olayla herhangi bir bağlantısının olmadığını savundu. Yusuf Ç., bıçağın kendisine ait olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini dile getirdi.

SUSTALI ÇAKI BENZERİ

Savcılık, Yusuf Ç.’nin 2 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy Metris Ceza İnfaz Kurumu’na giriş yaptığını ve halen Çorlu Karatepe 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunduğunu kaydetti. Dosyada yer alan kriminal inceleme sonuçlarına göre, olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yasaklı nitelikte, sustalı çakı benzeri bir alet olduğu tespit edildi.

Hazırlanan iddianamede Yusuf Ç. hakkında, “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosya, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.