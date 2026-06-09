Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili dava, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 14 yaşındaki sanık E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. DURUŞMAYA ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI Duruşmaya Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve mağdurlar ile avukatları katıldı. 'DOĞURMAKLA ANNE OLUNMUYOR' Duruşmada Atlas Çağlayan'ın annesi ve teyzeleri ile sanığın ailesi arasında tartışma yaşandı. Çağlayan'ın annesi Gülhan Gül, sanığın annesine "Doğurmakla anne olunmuyor, i.... sahip çık" diyerek tepki gösterdi.

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